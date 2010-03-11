Ведение рассылки на сервисе mail.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок270 просмотров

Уже создана и ведется рассылка с сервиса mail.ru

Меняем исполнителя

Тематика: Личностный рост

Нужно делать 62 выпуска в неделю

Статьи или берутся с сайта или добавляются исполнителем самостоятельно

Желателен опыт работы с рассылкой

Опалата: 80 долларов в месяц + премия по результатам работы

Подробнее:

ICQ 467 176 012

Skype: overmanchik

15 лет назад
Overmanchik
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров