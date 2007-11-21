Нужно порядка 40-50 статей (все плавают вокруг тематики "скачать фильмы"). Статья - 2000 знаков минимум, само собой уникальная, интересная для людей с нужными мне ключевиками. 1 статья 2 у.е. Аська 1332814 ...
Написание контента для сайта тур. компании
Написание контента для сайта туристической компании. Объем задач: Описание страны (пол страницы), описание региона (пол страницы), литературный перевод готовых туров с английского на русский язык, написание новостей, статьи о туризме.
Первичное задание
- описание города Париж
- описание страны Бразилия
Заявки фрилансеров
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