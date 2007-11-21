Написание контента для сайта тур. компании

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Закрыт30 заявок424 просмотра

Написание контента для сайта туристической компании. Объем задач: Описание страны (пол страницы), описание региона (пол страницы), литературный перевод готовых туров с английского на русский язык, написание новостей, статьи о туризме.

Первичное задание

- описание города Париж

- описание страны Бразилия

Написание статей
15 лет назад
yulkabulka
Коломиец 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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