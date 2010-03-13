Недорогой рерайт 4-х статей

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Завершен6 заявок324 просмотра

Тексты технического характера, но доступным языком. Тексты нужны завтра к обеду.

Объем каждого 1500-1800 знаков.

з.ы. Гугл в помощь!

15 лет назад
RUD_Angel
Анжелика 
53 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

sfree
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Прекрасно справился, в короткие сроки, ни грамматических ошибок, ни пунктуационных, ничего не пришлось исправлять. И уникальность 100%. Спасибо! Думаю мы продолжим сотрудничество, если Сергей конечно согласен.
Спасибо Анжелике за грамотно составленное ТЗ, приятно работать с заказчиком, знающим чего он хочет. Будем и дальше продолжать наше сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sfree
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад