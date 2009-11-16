Перевод песни на англ. яз.

Нужно красиво перевести песню на английский язык с сохранением атмосферы песни и основного смысла.по скольку песня очень красивая и уже довольно известна слушателям-перевод должен быть очень достойный!все авторские права на песню у меня.

хм....100баксов)))))да за такую цену я и сам переведу))))