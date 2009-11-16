Перевод песни на англ. яз.

$10
ПереводыЗавершен18 заявок597 просмотров
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Нужно красиво перевести песню на английский язык с сохранением атмосферы песни и основного смысла.по скольку песня очень красивая и уже довольно известна слушателям-перевод должен быть очень достойный!все авторские права на песню у меня.

хм....100баксов)))))да за такую цену я и сам переведу))))

14 лет назад
_Sangel_
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
trinity-hf
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень приятная во всех отношениях девушка!!!да еще к тому же-отлично справилась с работой!!! рекомендую всем.Не пожалете!!!!молодец!
Талантливый и адекватный заказчик. Рекомендую!
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