Перевод песни на англ. яз.

Работа простая: берем например отсюда http://www.engadget.com/ или отсюда http://www.slashgear.com/ любую статью с которой по вашему мнению будет легче работать и прогоняем её через автоматический переводчик, промт меджик гуди или другой и русский вариант корректируем до ...
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Нужно красиво перевести песню на английский язык с сохранением атмосферы песни и основного смысла.по скольку песня очень красивая и уже довольно известна слушателям-перевод должен быть очень достойный!все авторские права на песню у меня.
хм....100баксов)))))да за такую цену я и сам переведу))))
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