Перевод медицинской статьи

$50
ПереводыЗавершен5 заявок266 просмотров
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Необходимо перевести медицинскую статью на тему "Сердечный ритм у больных тиреотоксикозом при резекции щитовидной железы" с русского на английский язык.

Обращаю Ваше внимание а то, что в статье содержатся сокращения, которые также должны быть переведены.

Крайний срок сдачи: 17.11.2009.

14 лет назад
plom
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sturgeon
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$40
2 дня
Хотелось бы отметить, что перевод Алевтины - лучший из тех, что мне приходилось видеть на медицинскую тематику. Был сдан раньше срока. Так что всем рекомендую.
Очень понравилось работать с Екатериной - четкое задание, была на связи, отвечала на возникающие вопросы, оплата вовремя. Надеюсь на дельнейшее сотрудничество.
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