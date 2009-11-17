Перевод с немецкого языка

ПереводыЗавершен11 заявок238 просмотров
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Уважаемые фрилансеры. Срочно нужна помощь в переводе текста по компьютерной тематике. Называйте свои цены и сроки. (нужно срочно). Тестовое задание прикреплено. Переводить не нужно, просто ознакомиться. Если вам известна эта тематика - выручайте. Кто возьмется? Текст около 5000 знаков.

14 лет назад
Alexashka555
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
dima1304
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$17
1 день
Сразу видно, что у человека достойный уровень. Очень хорошо владеет техническим переводом. Справился раньше времени.
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