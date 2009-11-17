Перевод с немецкого языка

Уважаемые фрилансеры. Срочно нужна помощь в переводе текста по компьютерной тематике. Называйте свои цены и сроки. (нужно срочно). Тестовое задание прикреплено. Переводить не нужно, просто ознакомиться. Если вам известна эта тематика - выручайте. Кто возьмется? Текст около 5000 знаков.