Перевод 4 статей на англ. (приват для Morning93)

$20
ПереводыЗавершен2 заявки115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приватный проект: Перевод 10 статей на английский , туристическая тематика

14 лет назад
gsite
53 годаСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Morning93
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Отличный литературный английский, граммотность, умение творчески подходить к заданию - это те качества, которые отличают Анну от многих других переводчиков. Тексты были проверены редактором, для которого английский язык - родной. Надеюсь сотрудничать с Анной и в дальнейшем.
Татьяна очень приятный человек и отличный заказчик, который четко формулирует задание и своевременно производит оплату в полной мере. Очень довольна сотрудничеством и буду рада ее новым заказам.
  • Похожие заказы

  • Нем. яз., тех. док. по рем. автомоб. (AUTO_DE-RU)

    Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству переводчиков c НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод инструкций по ремонту автомобилей, Требования к кандидатам: - обязательно высшее техническое образование (МАДИ, МВТУ, МГУ и др.); -приветствуется опыт работы в сфере ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Англ. яз., нефтепереработка (SH_TR)

    Крупная переводческая компания (NEOTECH) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод с английского языка документации по нефтепереработке. Требования к кандидатам: - высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование; - приветствуется опыт работы в сфере ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Испанский язык, тех. и юридич. док-ия (SP-RU)

    Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод технической и юридической документации с испанского языка. Пожелания к кандидатам: - высшее техническое или лингвистическое образование; - опыт работы ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Медицинский перевод в Trados, En>Ua

    $5

    Проект для перевода с Английского на Русский, связанный с медицинским оборудованием. Использование Trados обязательно! Объем: 100 слов Срок: в течении 3х часов по получению файла. Ориентировочная цена: $5 Срок оплаты: 45 дней после получения перевода (можно и раньше, но не ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проверка грамматики текста, написанного на англ.

    Необходимо проверить грамматику текста (по технической тематике), написанного на английском: артикли... всего там около 30 тыс. знаков с пробелами. Пожалуйста, указывайте свою цену за 1000 знаков.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод с немецкого языка

    Уважаемые фрилансеры. Срочно нужна помощь в переводе текста по компьютерной тематике. Называйте свои цены и сроки. (нужно срочно). Тестовое задание прикреплено. Переводить не нужно, просто ознакомиться. Если вам известна эта тематика - выручайте. Кто возьмется? ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод контента для сайта RU -> ENG

    $50

    Необходимо качественно перевести контент для сайта, 4 страницы. Заказчик может оценить качество перевода, поэтому на выходе требуется текст, который без неприятия сможет читать носитель языка.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Китайско-русский перевод

    Есть ряд небольших видео-отзывов на китайском (каждый по минуте). надо перевести то, что говорят в ролике на русский.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переводы с китайского

    Требуется переводчик в китайского на русский для перевода финансовой документации. Наличие постоянного подключения к интернету обязательно

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад