Перевод 4 статей на англ. (приват для Morning93)

Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Отличный литературный английский, граммотность, умение творчески подходить к заданию - это те качества, которые отличают Анну от многих других переводчиков. Тексты были проверены редактором, для которого английский язык - родной. Надеюсь сотрудничать с Анной и в дальнейшем.