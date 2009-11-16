Нем. яз., тех. док. по рем. автомоб. (AUTO_DE-RU)

Крупная переводческая компания (NEOTECH) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод с английского языка документации по нефтепереработке. Требования к кандидатам: - высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование; - приветствуется опыт работы в сфере ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству переводчиков c НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (удаленно).
Характер работы: перевод инструкций по ремонту автомобилей,
Требования к кандидатам:
- обязательно высшее техническое образование (МАДИ, МВТУ, МГУ и др.);
-приветствуется опыт работы в сфере технического перевода;
- знание устройства автомобиля, личный опыт ремонта;
- приветствуется умение работать в системе TRADOS.
Условия сотрудничества:
- возможность повышения оплаты при хорошем качестве перевода и высокой организованности в работе;
- предоставление памяти переводов и проектного словаря;
- консультации технического редактора.
Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.
Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx
и следуйте инструкциям на сайте.
email: freelancer @ neotech . ru
- Похожие заказы
- Переводы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод технической и юридической документации с испанского языка. Пожелания к кандидатам: - высшее техническое или лингвистическое образование; - опыт работы ...Переводынет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо проверить грамматику текста (по технической тематике), написанного на английском: артикли... всего там около 30 тыс. знаков с пробелами. Пожалуйста, указывайте свою цену за 1000 знаков.Завершен14 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Срочно нужна помощь в переводе текста по компьютерной тематике. Называйте свои цены и сроки. (нужно срочно). Тестовое задание прикреплено. Переводить не нужно, просто ознакомиться. Если вам известна эта тематика - выручайте. Кто возьмется? ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо качественно перевести контент для сайта, 4 страницы. Заказчик может оценить качество перевода, поэтому на выходе требуется текст, который без неприятия сможет читать носитель языка.Завершен14 лет назад
Есть ряд небольших видео-отзывов на китайском (каждый по минуте). надо перевести то, что говорят в ролике на русский.Завершен14 лет назад
Требуется переводчик в китайского на русский для перевода финансовой документации. Наличие постоянного подключения к интернету обязательноПереводы11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Около 120 страниц отсканированного текста следующей тематики: http://depositfiles.com/files/3u6ofetc8 Кто ознакомился, условия обговорим в переписке: [email protected].Переводы30 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен профессиональный испанский переводчик для пруфридинга. напишите о своем опыте испанского пруфридинга. Тематика - форекс.Переводы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно выполнить перевод 40 путеводителей. Объем каждого 2100 - 2500 слов. Для начала требуется выполнить перевод 1 путеводителя. Очень важна скорость сдачи проекта - Вы должны его сдать в течение 24 часов, поэтому Ваша загруженность ...Переводы21 заявкаЗакрыт14 лет назад