Нем. яз., тех. док. по рем. автомоб. (AUTO_DE-RU)

Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству переводчиков c НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (удаленно).

Характер работы: перевод инструкций по ремонту автомобилей,

Требования к кандидатам:

- обязательно высшее техническое образование (МАДИ, МВТУ, МГУ и др.);

-приветствуется опыт работы в сфере технического перевода;

- знание устройства автомобиля, личный опыт ремонта;

- приветствуется умение работать в системе TRADOS.

Условия сотрудничества:

- возможность повышения оплаты при хорошем качестве перевода и высокой организованности в работе;

- предоставление памяти переводов и проектного словаря;

- консультации технического редактора.

Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.

Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx

и следуйте инструкциям на сайте.

email: freelancer @ neotech . ru