Англ. яз., нефтепереработка (SH_TR)

Крупная переводческая компания (NEOTECH) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (удаленно).

Характер работы: перевод с английского языка документации по нефтепереработке.

Требования к кандидатам:

- высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование;

- приветствуется опыт работы в сфере технического перевода;

- приветствуется умение работать в системе TRADOS (возможно обучение).

Условия сотрудничества:

- постоянная загрузка, ежемесячная оплата;

- предоставление справочных материалов, возможность консультации с заказчиком.

Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненного теста просьба зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.

Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx

и следуйте инструкциям на сайте.

email: freelancer @ neotech . ru