Медицинский перевод в Trados, En>Ua

Проект для перевода с Английского на Русский, связанный с медицинским оборудованием.

Использование Trados обязательно!

Объем: 100 слов

Срок: в течении 3х часов по получению файла.

Ориентировочная цена: $5

Срок оплаты: 45 дней после получения перевода (можно и раньше, но не желательно)

Способы платежа: moneybookers или кто может - paypal, либо межбанковские внутриукраинские платежи по оговоренному курсу.

Требования:

- минимум 2 способа контакта с вами;

- резюме отправляйте на [email protected]

- Если есть сертификаты, связанные с медициной или медицинскими переводами, также отправляйте на [email protected]

- предпочтение кандидатам с отзывами и портфолио, а также в сервисе более 2 месяцев.