Медицинский перевод в Trados, En>Ua

Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству переводчиков c НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод инструкций по ремонту автомобилей, Требования к кандидатам: - обязательно высшее техническое образование (МАДИ, МВТУ, МГУ и др.); -приветствуется опыт работы в сфере ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект для перевода с Английского на Русский, связанный с медицинским оборудованием.
Использование Trados обязательно!
Объем: 100 слов
Срок: в течении 3х часов по получению файла.
Ориентировочная цена: $5
Срок оплаты: 45 дней после получения перевода (можно и раньше, но не желательно)
Способы платежа: moneybookers или кто может - paypal, либо межбанковские внутриукраинские платежи по оговоренному курсу.
Требования:
- минимум 2 способа контакта с вами;
- резюме отправляйте на [email protected]
- Если есть сертификаты, связанные с медициной или медицинскими переводами, также отправляйте на [email protected]
- предпочтение кандидатам с отзывами и портфолио, а также в сервисе более 2 месяцев.
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