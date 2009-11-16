Медицинский перевод в Trados, En>Ua

$5
ПереводыЗакрыт2 заявки206 просмотров
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Проект для перевода с Английского на Русский, связанный с медицинским оборудованием.

Использование Trados обязательно!

Объем: 100 слов

Срок: в течении 3х часов по получению файла.

Ориентировочная цена: $5

Срок оплаты: 45 дней после получения перевода (можно и раньше, но не желательно)

Способы платежа: moneybookers или кто может - paypal, либо межбанковские внутриукраинские платежи по оговоренному курсу.

Требования:

- минимум 2 способа контакта с вами;

- резюме отправляйте на [email protected]

- Если есть сертификаты, связанные с медициной или медицинскими переводами, также отправляйте на [email protected]

- предпочтение кандидатам с отзывами и портфолио, а также в сервисе более 2 месяцев.

14 лет назад
andrew_anisimov
Андрей 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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