Перевод инструкции к лекарству

Проект для перевода с Английского на Русский, связанный с медицинским оборудованием. Использование Trados обязательно! Объем: 100 слов Срок: в течении 3х часов по получению файла. Ориентировочная цена: $5 Срок оплаты: 45 дней после получения перевода (можно и раньше, но не ...