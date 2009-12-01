Много текста (приватный для night-bird)

Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству переводчиков c НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод инструкций по ремонту автомобилей, Требования к кандидатам: - обязательно высшее техническое образование (МАДИ, МВТУ, МГУ и др.); -приветствуется опыт работы в сфере ...
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Нужно перевести контент сайта на англ. язык.
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