Перeвод с русского на австрийский немецкий

750 без пробелов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, ув. фрилансеры.
Необходим перевод с русского на австрийский немецкий.
Около 50 стр.
Презентационный материал компании, стандартная лексика.
Сроки приемлемые.
Работа поэтапная, в течение недели - двух.
Нас интересует именно австрийский диалект немецкого языка. Просьба обращаться людями, профессионально подкованным в этой области.
Все тексты будут проверяться носителями, представителями компании из Австрии.
Так же рассмотрим варианты сотрудничества с носителями или перевод + вычитка и корректировка носителем.
Олата по факту, желательно ВебМани.
Просьба давать развернутые предложения с указанием опыта, портфолио, навыков в данной области итп.
Если вы просто переводчик немецкого - вы нам не подходите.
В личку и в асю не писать - сразу в игнор!
Жду расценок и предложений.
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