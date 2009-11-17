Перeвод с русского на австрийский немецкий

Добрый день, ув. фрилансеры.

Необходим перевод с русского на австрийский немецкий.

Около 50 стр.

Презентационный материал компании, стандартная лексика.

Сроки приемлемые.

Работа поэтапная, в течение недели - двух.

Нас интересует именно австрийский диалект немецкого языка. Просьба обращаться людями, профессионально подкованным в этой области.

Все тексты будут проверяться носителями, представителями компании из Австрии.

Так же рассмотрим варианты сотрудничества с носителями или перевод + вычитка и корректировка носителем.

Олата по факту, желательно ВебМани.

Просьба давать развернутые предложения с указанием опыта, портфолио, навыков в данной области итп.

Если вы просто переводчик немецкого - вы нам не подходите.

В личку и в асю не писать - сразу в игнор!

Жду расценок и предложений.