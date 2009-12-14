Требуется рерайт текстов на английском

ПереводыЗавершен15 заявок803 просмотра
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ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАКОНЧЕН - ИДЕТ РАБОТА С ОТОБРАННЫМИ КАНДИДАТАМИ.

Здравствуйте коллеги!

Начинаю долгосрочный проект, по которому понадобятся знания нескольких языков.

Русский, польский, французский - мои.

Ищу английский и немецкий.

Понадобится РЕРАЙТ в БОЛЬШИХ объемах, но без особой срочности.

Тематика - проще некуда, справится и школьник (но отличник ;)).

На начальном этапе, буду искать грамотного переводчика путем "естественного отбора" ).

Предпочтение отдам соотношению "цена-качество".

Пишите - отвечу и обосную свою позицию всем.

С уважением, Гореликова.

ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАКОНЧЕН - ИДЕТ РАБОТА С ОТОБРАННЫМИ КАНДИДАТАМИ.

14 лет назад
inewsneg
Снежана 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранные исполнители
Crooked
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
felena90
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$1
3 дня
Ольга Умедман - исполнитель удивительной работоспособности и обучаемости. Все новое, относительно проекта и его выполнения, воспринимает с интересом и энтузиазмом. Приятный неконфликтный в общении человек. Рекомендую заказчикам, но только после окончания собственного проекта ;)!
Работать со Снежаной - одно удовольствие! Четко и подробно излагает ТЗ, терпеливо разъясняет все детали проекта. К Снежане всегда можно обратиться с вопросом, зная, что на него будет дан исчерпывающий ответ. Оплата за работу мгновенная. Что еще более ценно, Снежана не только очень корректный и профессиональный заказчик, но и просто приятный в общении человек. Очень рада, что у нас сложилось сотрудничество, и надеюсь, оно будет становиться еще более плодотворным!
little_cloud
Надежда 
40 летГермания
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$4
3 дня
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$2
7 дней