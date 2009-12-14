Требуется рерайт текстов на английском

Необходимо выполнить КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод с английского на испанский язык корпоративного сайта. Экономическая тематика. Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов c пробелом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАКОНЧЕН - ИДЕТ РАБОТА С ОТОБРАННЫМИ КАНДИДАТАМИ.
Здравствуйте коллеги!
Начинаю долгосрочный проект, по которому понадобятся знания нескольких языков.
Русский, польский, французский - мои.
Ищу английский и немецкий.
Понадобится РЕРАЙТ в БОЛЬШИХ объемах, но без особой срочности.
Тематика - проще некуда, справится и школьник (но отличник ;)).
На начальном этапе, буду искать грамотного переводчика путем "естественного отбора" ).
Предпочтение отдам соотношению "цена-качество".
Пишите - отвечу и обосную свою позицию всем.
С уважением, Гореликова.
ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАКОНЧЕН - ИДЕТ РАБОТА С ОТОБРАННЫМИ КАНДИДАТАМИ.
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