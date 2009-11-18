3 статьи по ИТ+ бизнес

ПереводыЗакрыт7 заявок306 просмотров
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Нужно профессионально перевести 3 статьи с русского на АМЕРИКАНСКИЙ английский.

кол-во символов(без проблемов и т.д.) - 12,000.

укажите примеры ваших переводов по сходой тематике + сроки и стоимость.

14 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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