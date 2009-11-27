Перевод с русского на английский язык!

Необходим перевод текстов с русского на английский язык.

Перевод нужен для сайта. Т.е., в основном это перевод различных фраз. Перевод описаний и регламента.

Проект, который нужно переводить: http://loto.sd-group.org.ua/

Исполнителю я предоставлю файлы с текстами на русском языке.

Ограничений по срокам нет, но затягивать работу не дам.

Выбирать буду по цене + портфолио, может еще какие-то предпочтения, по мелочи. Работу будет проверять носитель языка, поэтому перевод должен быть выполнен качественно.

Предоплаты не будет (есть горький опыт). Но об этом договоримся после выбора исполнителя.

Жду ваших предложений.