Перевод с русского на английский язык!

ПереводыЗавершен31 заявка510 просмотров
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Необходим перевод текстов с русского на английский язык.

Перевод нужен для сайта. Т.е., в основном это перевод различных фраз. Перевод описаний и регламента.

Проект, который нужно переводить: http://loto.sd-group.org.ua/

Исполнителю я предоставлю файлы с текстами на русском языке.

Ограничений по срокам нет, но затягивать работу не дам.

Выбирать буду по цене + портфолио, может еще какие-то предпочтения, по мелочи. Работу будет проверять носитель языка, поэтому перевод должен быть выполнен качественно.

Предоплаты не будет (есть горький опыт). Но об этом договоримся после выбора исполнителя.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
madmis
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
roman_ok
Роман 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Отличный перевод, быстрое исполнение, приемлемые цены. С такими людьми работать одно удовольствие. Думаю это не последнее наше сотрудничество. Спасибо.
Дмитрий поставил четкое задание, назначил адекватные сроки, оплатил заказ сразу по получении перевода. Приятный в общении, понимающий человек - даже когда пришлось немного увеличить сроки по техническим причинам, отнесся с пониманием. Было приятно работать, надеюсь на сотрудничество в будущем.