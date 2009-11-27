Перевод с русского на английский язык!

Необходимо выполнить КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод с английского на испанский язык корпоративного сайта. Экономическая тематика. Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов c пробелом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим перевод текстов с русского на английский язык.
Перевод нужен для сайта. Т.е., в основном это перевод различных фраз. Перевод описаний и регламента.
Проект, который нужно переводить: http://loto.sd-group.org.ua/
Исполнителю я предоставлю файлы с текстами на русском языке.
Ограничений по срокам нет, но затягивать работу не дам.
Выбирать буду по цене + портфолио, может еще какие-то предпочтения, по мелочи. Работу будет проверять носитель языка, поэтому перевод должен быть выполнен качественно.
Предоплаты не будет (есть горький опыт). Но об этом договоримся после выбора исполнителя.
Жду ваших предложений.
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