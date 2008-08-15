Перевод с/на английский, профессиональный переводчик

Перевод с/на английский, русский, украинский

Опыт работы в сфере профессионального перевода - более 4-х лет. Работал как удаленным, так и штатным (компания AIT - http://www.stranslation.com ) переводчиком.

Основная специализация - IT. Есть опыт перевода текстов самой разной тематики - от маркетинга до геологии, перевода сайтов. Участвовала в проектах по локализации и переводу на английский язык компьютерных игр и софта.

Также занимаюсь написанием оригинального контента на английском языке, оптимизацией текстов на английском под поисковые системы.

Жил и обучался в США.

Есть возможность работать в Trados или других ТМ-программах.

Постоянно в ICQ.