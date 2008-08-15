Перевод с/на английский, профессиональный переводчик
Перевод с/на английский, русский, украинский
Опыт работы в сфере профессионального перевода - более 4-х лет. Работал как удаленным, так и штатным (компания AIT - http://www.stranslation.com ) переводчиком.
Основная специализация - IT. Есть опыт перевода текстов самой разной тематики - от маркетинга до геологии, перевода сайтов. Участвовала в проектах по локализации и переводу на английский язык компьютерных игр и софта.
Также занимаюсь написанием оригинального контента на английском языке, оптимизацией текстов на английском под поисковые системы.
Жил и обучался в США.
Есть возможность работать в Trados или других ТМ-программах.
Постоянно в ICQ.
Портфолио
- Образование123 просмотра
- Поисковые системы122 просмотра
- Пользовательское соглашение149 просмотров
- Специальная техника158 просмотров
- Техническая документация145 просмотров
- Финансовый отчет149 просмотров
- Экономическая статистика140 просмотров
- Оригинальный промо-текст (e-commerce)108 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
14 лет назад
Отличный перевод, быстрое исполнение, приемлемые цены. С такими людьми работать одно удовольствие. Думаю это не последнее наше сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Дмитрий поставил четкое задание, назначил адекватные сроки, оплатил заказ сразу по получении перевода. Приятный в общении, понимающий человек - даже когда пришлось немного увеличить сроки по техническим причинам, отнесся с пониманием. Было приятно работать, надеюсь на сотрудничество в будущем.
$50
10 баллов
14 лет назад
Роман как и ранее сделал в срок качественный перевод.
Ответный отзыв
Как и раньше, с Андреем было приятно работать. Четкое задание, адекватные сроки, оплата без задержек.
$65
10 баллов
14 лет назад
Роман качественно и в сжатые сроки выполнил перевод. Рекомендую его как грамотного и ответственного специалиста.
Ответный отзыв
Сработали гладко и без каких-либо негативных нюансов. Более того, Андрей повысил итоговую оплату по своей инициативе и перевел деньги без задержек сразу после получения работы. Приятный в общении человек. Сотрудничеством я остался очень доволен.
$0
10 баллов
15 лет назад
Роман в срок и с соблюдением всех требований выполнил срочный перевод текста с английского на русский (тематика: деловой отчет по правовой экспертизе). Также хочется отдельно поблагодарить Романа за готовность помочь с выполнением перевода в выходные дни. Огромное спасибо!
Переводы
4 отзыва
от $5
нет рейтинга
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нет отзывов
от $5
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