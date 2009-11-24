Перевод инструкции с английского на русский

$50
ПереводыЗавершен6 заявок197 просмотров
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Уважаемые господа,

инструкция: COEXTRUDER TOUCH-SCREEN KEYBOARD INSTRUCTION MANUAL - VEDO 5.7

Документ Microsoft Office Publisher

В файле нужно заменить английский текст русским

знаков с пробелами 18397 стр 30

жду ваши предложения по срокам и цене.

В случае получения заказа не публиковать файл в портфолио.

Пример текста: The settings of temperature thresholds for the melt probe are for visualization only in standard mode. In order to modify the values set it is necessary to operate in advanced mode by 1st level password.

с увж.

14 лет назад
AndreyBolovin
Андрей 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
roman_ok
Роман 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Роман как и ранее сделал в срок качественный перевод.
Как и раньше, с Андреем было приятно работать. Четкое задание, адекватные сроки, оплата без задержек.
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