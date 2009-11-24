Перевод инструкции с английского на русский

Необходимо выполнить КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод с английского на испанский язык корпоративного сайта. Экономическая тематика. Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов c пробелом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые господа,
инструкция: COEXTRUDER TOUCH-SCREEN KEYBOARD INSTRUCTION MANUAL - VEDO 5.7
Документ Microsoft Office Publisher
В файле нужно заменить английский текст русским
знаков с пробелами 18397 стр 30
жду ваши предложения по срокам и цене.
В случае получения заказа не публиковать файл в портфолио.
Пример текста: The settings of temperature thresholds for the melt probe are for visualization only in standard mode. In order to modify the values set it is necessary to operate in advanced mode by 1st level password.
с увж.
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