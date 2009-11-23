Перевод с немецкого

Необходим перевод текстов с русского на английский язык. Перевод нужен для сайта. Т.е., в основном это перевод различных фраз. Перевод описаний и регламента. Проект, который нужно переводить: http://loto.sd-group.org.ua/ Исполнителю я предоставлю файлы с текстами на русском языке. Ограничений ...