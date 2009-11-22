Перевод ENG ->RU, статья 2,6к символов.

$50
ПереводыЗавершен25 заявок320 просмотров
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Требуется хороший перевод статьи с ENG -> на RU, объем статьи 2,6к символов.

Тематика - бизнес.

14 лет назад
kolua
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
boogieman
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Быстрый и качественный перевод с англ. на русский. Приятно иметь дело.
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