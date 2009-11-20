Перевести текст

$500
ПереводыЗакрыт14 заявок825 просмотров
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#1$

Приветствую. необходимо перевести серию статей и текстов похоронной тематики. Часть текстов носят рекламный характер, остальные консультационный.

В атаче кусочек рекламного текста, предназначенного для русской версии заданного сайта. Первое задание содержит данный участок текста.

Человеку, который качественно выполнит тест из атача, будет предложено выполнить серию работ (порядка 20ти статей размером от 500 слов).

14 лет назад
biotok
Влад 
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Sav05
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14 лет назад
Заявки фрилансеров
Sav05
42 годаРоссия
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Была
14 лет назад
14 лет назад
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