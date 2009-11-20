Перевести текст

Необходимо перевести Свидетельство о болезни. Качество первоначального текста не очень хорошее. Текст отсканирован. Пример одной страницы приведён ниже. Общий объём, около 3 таких страниц. Оплата за всю работу - 12 wmz.
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Приветствую. необходимо перевести серию статей и текстов похоронной тематики. Часть текстов носят рекламный характер, остальные консультационный.
В атаче кусочек рекламного текста, предназначенного для русской версии заданного сайта. Первое задание содержит данный участок текста.
Человеку, который качественно выполнит тест из атача, будет предложено выполнить серию работ (порядка 20ти статей размером от 500 слов).
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