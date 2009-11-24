Перевод на украинский для Матвейчук Оксаны

Нужен переводчик. Желательно девушка. Переводить испанские текста на русский и обратно. Текста являются письмами. Деловые переговоры с партнёрами на простом разговорном языке (без технических аспектов). Текста разовые. Иногда 1 в неделю иногда 3-4. Но бывают крайне срочные, ...
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Требуется переводчик для срочного перевода 325 слов с английского на украинский. оплата 2 цента слово сразу после проверки перевода по вебмани.
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