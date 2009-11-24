Перевод на украинский для Матвейчук Оксаны

ПереводыЗавершен1 заявка183 просмотра
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Требуется переводчик для срочного перевода 325 слов с английского на украинский. оплата 2 цента слово сразу после проверки перевода по вебмани.

14 лет назад
Andrey_Ch
Cherevko Andrey 
57 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
14 лет назад
$4
1 день
Быстрый и качественный перевод.
От сотрудничества с Андреем остались приятные впечатления. Порадовали четко поставленное задание и своевременная оплата.
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