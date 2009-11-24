Перевод 4-х статей с англ. на рус. (технический)

Крайне не доволен сотрудничеством с Марией. Был дан заказ на перевод статей, была сделана предоплата в размере 50% и получено обещание к середине срока исполнения получить половину работы, оценить и выплатить 2ю часть оплаты. Во-первых заказ был самовольно отдан в работу Марией на 2-3 дня позже обещанного. Далее, естественно, я не получил 1й части перевода и был уведомлен, что они пришлют сразу всю работу. После контрольного срока прошло 4 дня, после чего я получил ответ, что перевод будет выслан ночью, а утром уже получил ответ о том, что якобы переводчик отказался выслать перевод.. не странно ли? В общем, в итоге, мы потеряли кучу времени и не получили ни одного переведенного слова. Заказчик студент из аспирантуры, которому были поставлены четкие сроки его преподавателем. Как же теперь ему быть, Мария? В общем, как минимум, это - непрофессионализм. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ С ДАННОЙ ПЕРСОНОЙ.