Перевод 4-х статей с англ. на рус. (технический)

ПереводыЗакрыт29 заявок641 просмотр
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Добрый день, ув. фрилансеры.

Необходим перевод технических статей по искусственному интелекту.

Тексты распознаны с соответсвующей книжки, так же можем предоставить сканы.

Объем около 60 учетных стр.

Требуется качественный, профессиональный перевод человеком, разбирающимся в тематике.

Срок исполнения примерно 1,5 недели.

Оплата желательно по вебмани.

Победит самая низкая цена.

Тексты для перевода в приложении.

В асю и личку не писать.

14 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней
Крайне не доволен сотрудничеством с Марией. Был дан заказ на перевод статей, была сделана предоплата в размере 50% и получено обещание к середине срока исполнения получить половину работы, оценить и выплатить 2ю часть оплаты. Во-первых заказ был самовольно отдан в работу Марией на 2-3 дня позже обещанного. Далее, естественно, я не получил 1й части перевода и был уведомлен, что они пришлют сразу всю работу. После контрольного срока прошло 4 дня, после чего я получил ответ, что перевод будет выслан ночью, а утром уже получил ответ о том, что якобы переводчик отказался выслать перевод.. не странно ли? В общем, в итоге, мы потеряли кучу времени и не получили ни одного переведенного слова. Заказчик студент из аспирантуры, которому были поставлены четкие сроки его преподавателем. Как же теперь ему быть, Мария? В общем, как минимум, это - непрофессионализм. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ С ДАННОЙ ПЕРСОНОЙ.
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