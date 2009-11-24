Перевод статей и книг на покерную тематику используя сервис http://notabenoid.com/ P.S. Пока проект некоммерческий, но если получится можно будет перевести пару книг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходим перевод с финского на русский.
Около 1,5 учетной стр.
Срок сдачи - завтра 11 мск.
Предлагайте цены и указывайте портфолио, навыки, отзывы итп
Жду предложений
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