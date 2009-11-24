Перевести статью с EN на RU. Статья по игре CS.

Необходимо перевести 6 страниц технической документации станка с картинками на русский язык.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести статью:
http://www.mirc-scripts.de/pn/html/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=44
Статьи-инструкция по игре Counter-Strike.
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