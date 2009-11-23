Перевод с английского на немецкий

ПереводыЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Тематика - оборудование по переработке мусора и отходов. Текст несложный. Необходимо преревести 9 слайдов из презентации - то есть текста немного. Срок - завтра до 13:00 по Москве

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14 лет назад
Honey_
41 годМолдова
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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