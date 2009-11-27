Перевод с русск. на армянский

Необходимо перевести документ на армянский язык на 25-11 к 19-00. Всего около 13 тысяч символов с пробелами.

Тематика: состав продуктов, причем каждое описание похоже на следующее, надо будет внимательно вычитать и заменить некоторые составляющие.

Готова принимать заявки от переводчиков армянского с опытом работы.

Указывайте, пожалуйста, расценки за 1800 знаков с пробелами, а также ваши контактные данные.