Перевод статей и книг на покерную тематику

ПереводыЗакрыт23 заявки506 просмотров
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Перевод статей и книг на покерную тематику

используя сервис http://notabenoid.com/

P.S. Пока проект некоммерческий, но если получится можно будет перевести пару книг

14 лет назад
kvit
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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