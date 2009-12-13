Перевод на немецкий язык

ПереводыЗавершен3 заявки355 просмотров
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Перевести текст (для нового сайта) на немецкий язык, организовать проверку носителем языка.

6 страниц текста на общие темы.

Текст в приложении.

14 лет назад
makudr
Михаил 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$75
4 дня
Спасибо, Сергей. Всё прошло быстро, хорошо и не дорого. Мои рекомендации.
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