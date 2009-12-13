Перевод на немецкий язык

Необходимо перевести до завтра доверенность. пишите сразу цены сюда или в асю 224567308
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевести текст (для нового сайта) на немецкий язык, организовать проверку носителем языка.
6 страниц текста на общие темы.
Текст в приложении.
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