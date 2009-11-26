Написать тексты на английском языке

Нужно профессионально ,без ошибок ,перевести весь текст сайта www.cdt.su на англ язык.На сайте порядка 65 страниц.Но страницы менее формата А4, так же есть страницы практическ без текста...пару предложений.Время не поджимает...Нужно знать цену за всю работу,а ...
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Нужно будет написать несколько статей на англиском языке
Тематика : про работу
Оставляйте цены за 1000 знаков.
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