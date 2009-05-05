Доброе время суток. Меня зовут Людмила, и я – профессиональный писатель и переводчик. Моя специализация – копирайтинг (включая SEO), технический и художественный перевод, рерайтинг, эссе, стихи. Тематика варьируется от гильотинных ножниц и мебели до недвижимости и косметики. Грамотность в моих текстах равна 100%.

Языки, с которыми я работаю: английский, русский, украинский и испанский. С них и на них я перевожу и ПИШУ. Опыт работы – 1,5 года. За это время я написала более 100 работ и ещё больше перевела условных страниц текста.

В день при частичной занятости выполняю около 10000 знаков. В сети от 5 часов в сутки. Связываться со мной можно по e-mail ([email protected]), icq (408694607). Со знакомыми работодателями и с теми, у кого много положительных отзывов, работаю без предоплаты. Выполнение задания гарантирую точно в срок и с максимальным качеством. Моя задача – сделать так, чтобы заказчик остался не только доволен, но и приятно удивлён.