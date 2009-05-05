Luciaafi

Людмила Цоцорина Luciaafi

 
NaN летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Доброе время суток. Меня зовут Людмила, и я – профессиональный писатель и переводчик. Моя специализация – копирайтинг (включая SEO), технический и художественный перевод, рерайтинг, эссе, стихи. Тематика варьируется от гильотинных ножниц и мебели до недвижимости и косметики. Грамотность в моих текстах равна 100%.

Языки, с которыми я работаю: английский, русский, украинский и испанский. С них и на них я перевожу и ПИШУ. Опыт работы – 1,5 года. За это время я написала более 100 работ и ещё больше перевела условных страниц текста.

В день при частичной занятости выполняю около 10000 знаков. В сети от 5 часов в сутки. Связываться со мной можно по e-mail ([email protected]), icq (408694607). Со знакомыми работодателями и с теми, у кого много положительных отзывов, работаю без предоплаты. Выполнение задания гарантирую точно в срок и с максимальным качеством. Моя задача – сделать так, чтобы заказчик остался не только доволен, но и приятно удивлён.

Портфолио
Отзывы заказчиков
swarg
Гена 
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
$8
10 баллов
14 лет назад
Контент на английском языке
Грамотно и в срок выполненное задание!
Очень понравилось работать. Чёткое ТЗ, супербыстрая оплата. Большой плюс.
Ответный отзыв
darco
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Перевод аудио в текст
Работа по переводу аудио записи в текст выполнена качественно и в срок. Рекомендую к дальнейшему сотрудничеству.
Оплата была получена в срок, приятный в общении заказчик. Большой плюс.
Ответный отзыв
tod
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Рус.-англ. тех. перевод 4кб
Спс, текст перевили оперативно и качественно :)
Всё прошло замечательно. Чёткие задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв