Переводы с и на турецкий

ПереводыЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Добрый день.

На постоянной основе требуются профессиональные переводчики турецкого языка.

В основоном будут следующие документы : справки, доверенности, апостили, трудовые книжки, паспорта итп.

Заоблачные цены не предлагать.

В асю и личку не писать.

Жду развернутых предложений.

Те у кого нет аськи - проходите мимо.

Те у кого мама или брат знает турецкий - тоже плиз мимио.

14 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
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