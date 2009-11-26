Написание текстов на английском для сайта

Написание (свободный пересказ с имеющегося русского текста) текстов на английском языке для интернет проекта. Требования - знание английского языка как разговорного так и технического на высшем уровне.

Разговорный и лёгкий язык! ВАЖНО!

задачи: переложение и написание текстов для англоязычного сайта.

условия: работа на несколько месяцев, оплата помесячно. Размер оплаты зависит от собеседования. возможна оплата по количеству знаков.