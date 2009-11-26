Перевод текстов на белорусский язык с английского

Нужна помощь в интернационализации сайта,

Есть технические тексты (о разработке сайтов), много, но, на первых порах, речь идёт лишь о 2 страницах, в сумме 7к символов. Это не много, примерно 8-9 сообщений, размером с это.

Оплата 50 долларов за эти 2 текста в сумме. Ссылки на тексты дам при переписке.

Если работа будет выполнена нормально – появится необходимость перевести еще десяток таких же документов.

Что нужно от исполнителя? Базовые знания html (тематика текстов) и грамматика & орфография белорусского языка...

Оплата - после исполнения. Сроки - до понедельника.