Перевод текстов на белорусский язык с английского

$50
ПереводыЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Нужна помощь в интернационализации сайта,

Есть технические тексты (о разработке сайтов), много, но, на первых порах, речь идёт лишь о 2 страницах, в сумме 7к символов. Это не много, примерно 8-9 сообщений, размером с это.

Оплата 50 долларов за эти 2 текста в сумме. Ссылки на тексты дам при переписке.

Если работа будет выполнена нормально – появится необходимость перевести еще десяток таких же документов.

Что нужно от исполнителя? Базовые знания html (тематика текстов) и грамматика & орфография белорусского языка...

Оплата - после исполнения. Сроки - до понедельника.

14 лет назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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