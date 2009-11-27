Выписка из истории болезни

Тематика: ИТ + бизнес + инвестиции язык: на Английский(США). Стоимость - до 5 у.е. за 1000 символов без пробелов и т.д. ВНИМАНИЕ!!!! просьба показать тексты, которые у ВАС были приняты нативными американцами или англичанами. все остальное ...
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перевести на анг язык
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