Договор о сотрудничестве RUS - ENG

ПереводыЗакрыт7 заявок187 просмотров
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Добрый день!

Необходимо СРОЧНО в течении 2-х часов перевести 3 страницы договора на английский язык. Оплата по факту 5 USD/стр. на ваш р/с сегодня.

Жду предложений.

14 лет назад
LuckyDucky
Татьяна 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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