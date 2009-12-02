Перевод ТЗ Рус > Анг - 700 слов

Здравствуйте. проект: система по продаже автомобилей Требуется перевод спецификаций, сопровождающих проект: 1. дизайн-макетов 2. ТЗ (полностью или частично)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод требований к программному обеспечению. Терминология - документация. Только ручной перевод, использование программ автоматического перевода вроде промта не допускается.
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $20
Тематика: ИТ + бизнес + инвестиции язык: на Английский(США). Стоимость - до 5 у.е. за 1000 символов без пробелов и т.д. ВНИМАНИЕ!!!! просьба показать тексты, которые у ВАС были приняты нативными американцами или англичанами. все остальное ...Завершен14 лет назад
Необходимо перевести сайт mybb dot ru на английский язык. Всего 4 странички: главная, создать форум, соглашение, ограничения. Результат предоставить в виде HTML страниц (или .doc – если удобнее). Оплата по факту выполнения работы.Закрыт14 лет назад
Выписка из истории болезни перевести на анг языкЗакрыт14 лет назад
- $50
Срочно требуется грамотный переводчик на итальянский для перевода пакета личных документов( доверенности, справки) на выезд. Пишите свои расценки за 1800 знаков с пробелами оригинала. ICQ 224567308 Оплата-как всегда, по факту-вэбмани, яндекс-деньги. ПОСРЕДНИКИ-НЕ ТРУДИТЕСЬ ПИСАТЬПереводы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Необходимо СРОЧНО в течении 2-х часов перевести 3 страницы договора на английский язык. Оплата по факту 5 USD/стр. на ваш р/с сегодня. Жду предложений.Переводы7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен перевод 1700 символов. Перевод нужен прямо сейчас, чтобы сели и в течение максимум часа уже перевели. Я сейчас в онлайне в асе 293899, жду Ваших предложений.Завершен14 лет назад
Необходим КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод на английский язык статей по тематике, связанной с минералами и их обработкой. Работы много. Рассматриваются предложения с указанием цен за 1000 знаков с пробелами. Тестовое задание: В институте были проведены научно-исследовательские работы по ...Переводы13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен перевод интерфейса,и полностью всей программы,help переводить не нужно..... after effects cs4 на русский язык.. Предложения в личку или аську 832-848Закрыт14 лет назад
Написание (свободный пересказ с имеющегося русского текста) текстов на английском языке для интернет проекта. Требования - знание английского языка как разговорного так и технического на высшем уровне. Разговорный и лёгкий язык! ВАЖНО! задачи: ...Переводы19 заявокЗакрыт14 лет назад