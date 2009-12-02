Перевод ТЗ Рус > Анг - 700 слов

ПереводыЗавершен19 заявок366 просмотров
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Перевод требований к программному обеспечению. Терминология - документация. Только ручной перевод, использование программ автоматического перевода вроде промта не допускается.

14 лет назад
TechnoMan
38 летОАЭ
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
annamrs
Анна 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
36 отзывов(-1)
14 лет назад
$20
1 день
Перевод сделан быстро и качественно, с соблюдением необходимой языковой стилистики программирования.
Очень аккуратное отношение к оплате Все детали оговариваются четко, без излишней многословности
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