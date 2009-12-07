Перевод инструкции с английского на русский

Здравствуйте. проект: система по продаже автомобилей Требуется перевод спецификаций, сопровождающих проект: 1. дизайн-макетов 2. ТЗ (полностью или частично)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые господа,
инструкция: Use and Maintenance Handbook HOPPER LOADER
документ Microsoft WORD
В файле нужно заменить английский текст русским
знаков с пробелами 25149 стр 16
жду ваши предложения по срокам и цене.
Готов платить не более 75 USD.
В случае получения заказа не публиковать файл в портфолио.
Пример текста: If the hopper loader succeeds in loading some material in one of the cycles following the one when no material was loaded, then the red warning light goes off and the normal cycle is restored. If, on the other hand, the hopper loader fails to load any material in the next eight cycles, then the motor stops, the red light continues to flash on and off and the display shows the wording “bL”.
Попробуйте перевести текст в примере, если перевод занял у вас несколько секунд, скорее всего сработаемся.
С уважением,
Андрей
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