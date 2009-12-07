Перевод инструкции с английского на русский

ПереводыЗавершен45 заявок754 просмотра
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Уважаемые господа,

инструкция: Use and Maintenance Handbook HOPPER LOADER

документ Microsoft WORD

В файле нужно заменить английский текст русским

знаков с пробелами 25149 стр 16

жду ваши предложения по срокам и цене.

Готов платить не более 75 USD.

В случае получения заказа не публиковать файл в портфолио.

Пример текста: If the hopper loader succeeds in loading some material in one of the cycles following the one when no material was loaded, then the red warning light goes off and the normal cycle is restored. If, on the other hand, the hopper loader fails to load any material in the next eight cycles, then the motor stops, the red light continues to flash on and off and the display shows the wording “bL”.

Попробуйте перевести текст в примере, если перевод занял у вас несколько секунд, скорее всего сработаемся.

С уважением,

Андрей

14 лет назад
AndreyBolovin
Андрей 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Перевд выполен качественно и в срок.
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