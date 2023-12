Перевод инструкции с английского на русский

Уважаемые господа,

инструкция: Use and Maintenance Handbook HOPPER LOADER

документ Microsoft WORD

В файле нужно заменить английский текст русским

знаков с пробелами 25149 стр 16

жду ваши предложения по срокам и цене.

Готов платить не более 75 USD.

В случае получения заказа не публиковать файл в портфолио.

Пример текста: If the hopper loader succeeds in loading some material in one of the cycles following the one when no material was loaded, then the red warning light goes off and the normal cycle is restored. If, on the other hand, the hopper loader fails to load any material in the next eight cycles, then the motor stops, the red light continues to flash on and off and the display shows the wording “bL”.

Попробуйте перевести текст в примере, если перевод занял у вас несколько секунд, скорее всего сработаемся.

С уважением,

Андрей