Перевести сайт с русского языка

ПереводыЗавершен5 заявок539 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен грамотный перевод сайта, объем - 17650 знаков, тематика - интернет-инвестиции. Интересуют следующие языки: венгерский, персидский, иврит, хинди, корейский, вьетнамский, греческий, тайский, малайский, индонезийский. Стоимость: до 4 у.е. за 1000 знаков с пробелами. Пишите в ICQ: 387837422 (Посылайте авторизацию, иначе не увижу сообщения).

14 лет назад
kaschaev
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
annamrs
Анна 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
36 отзывов(-1)
14 лет назад
$70
3 дня
Ответственный исполнитель, все выполнил качественно.
Все гладко, без нареканий.Оплата сразу после получения текста
olesika
Олеся 
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$53
2 дня
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
43 отзыва
14 лет назад
$70
5 дней
Хороший исполнитель. Перевод сделан качественно и в срок.
Хороший заказчик. Своевременная оплата, четкое ТЗ.
Galka66
Галина 
57 летЧехия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$70
3 дня
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$68
4 дня
Работа выполнена качественно и в срок.
Четкое ТЗ. Приятный заказчик. Жаль только в аське сложно застать :). Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Перевод инструкции с английского на русский

    Уважаемые господа, инструкция: Use and Maintenance Handbook HOPPER LOADER документ Microsoft WORD В файле нужно заменить английский текст русским знаков с пробелами 25149 стр 16 жду ваши предложения по срокам и цене. Готов платить не более 75 USD. В случае получения заказа ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод по медицине с немецкого языка

    Здравствуйте! Есть на подходе проект по переводу текста по медицине с немецкого языка на русский язык. Ваши предложения, а также выполненный тест (файл документа Word прикреплён) отправляйте на mosprotext21 (at) gmail (dot) com. Цены указывайте в российских ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод ТЗ Рус > Анг - 700 слов

    Перевод требований к программному обеспечению. Терминология - документация. Только ручной перевод, использование программ автоматического перевода вроде промта не допускается.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод сайта на английский язык

    Необходимо перевести сайт mybb dot ru на английский язык. Всего 4 странички: главная, создать форум, соглашение, ограничения. Результат предоставить в виде HTML страниц (или .doc – если удобнее). Оплата по факту выполнения работы.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод на итальянский

    $50

    Срочно требуется грамотный переводчик на итальянский для перевода пакета личных документов( доверенности, справки) на выезд. Пишите свои расценки за 1800 знаков с пробелами оригинала. ICQ 224567308 Оплата-как всегда, по факту-вэбмани, яндекс-деньги. ПОСРЕДНИКИ-НЕ ТРУДИТЕСЬ ПИСАТЬ

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад