Нужен перевод с корейского на русский.

ПереводыЗавершен4 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Объём ~1 страница.

14 лет назад
desprog
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
MarinaKim
Марина 
40 летКитай
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$12
1 день
Работа сделана в кротчайший срок и безукоризненно. Приятно удивило графическое оформление перевода, о котором не договаривались. Рад, что не ошибся. Recommend!
Отличный заказчик и очень приятный в общении человек =) Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Нужны периодические переводы

    $20

    Тематика: ИТ + бизнес + инвестиции язык: на Английский(США). Стоимость - до 5 у.е. за 1000 символов без пробелов и т.д. ВНИМАНИЕ!!!! просьба показать тексты, которые у ВАС были приняты нативными американцами или англичанами. все остальное ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод инструкции с английского на русский

    Уважаемые господа, инструкция: Use and Maintenance Handbook HOPPER LOADER документ Microsoft WORD В файле нужно заменить английский текст русским знаков с пробелами 25149 стр 16 жду ваши предложения по срокам и цене. Готов платить не более 75 USD. В случае получения заказа ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод по медицине с немецкого языка

    Здравствуйте! Есть на подходе проект по переводу текста по медицине с немецкого языка на русский язык. Ваши предложения, а также выполненный тест (файл документа Word прикреплён) отправляйте на mosprotext21 (at) gmail (dot) com. Цены указывайте в российских ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод ТЗ Рус > Анг - 700 слов

    Перевод требований к программному обеспечению. Терминология - документация. Только ручной перевод, использование программ автоматического перевода вроде промта не допускается.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод сайта на английский язык

    Необходимо перевести сайт mybb dot ru на английский язык. Всего 4 странички: главная, создать форум, соглашение, ограничения. Результат предоставить в виде HTML страниц (или .doc – если удобнее). Оплата по факту выполнения работы.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод на итальянский

    $50

    Срочно требуется грамотный переводчик на итальянский для перевода пакета личных документов( доверенности, справки) на выезд. Пишите свои расценки за 1800 знаков с пробелами оригинала. ICQ 224567308 Оплата-как всегда, по факту-вэбмани, яндекс-деньги. ПОСРЕДНИКИ-НЕ ТРУДИТЕСЬ ПИСАТЬ

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Договор о сотрудничестве RUS - ENG

    Добрый день! Необходимо СРОЧНО в течении 2-х часов перевести 3 страницы договора на английский язык. Оплата по факту 5 USD/стр. на ваш р/с сегодня. Жду предложений.

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад