Перевод англоязычного контента сайта

Перевод англоязычного контента с сайта e l e c t r o f r e e z e .com.

Переводим все (включая pdf спецификации), за исключением стр.

/contact

/distributors

/events

и стр. вне этого сайта.

Результат в редакторе Ворд, (URL и ниже текст).

Внимание! Проект только для профессионалов. Владеющих навыками автоперевода просьба не беспокоиться.

Приветствуются уже проверенные в работе переводчики. Если мы ранее не работали с Вами, будьте готовы перевести тестовый абзац в качестве теста на профпригодность.

Пожалуйста, указывайте стоимость стр. 1800 знаков и скорость с которой способны работать. Оплата через сервис безопасных сделок.

Тестовый кусок описания (перевод отправляйте в приват, пожалуйста):

MODEL 15-77CMT

…a combination unit. Two complete and separate

pressurized machines in one refrigerated cabinet.

The 15 side is a high volume capacity, pressurized

soft serve unit with the same components, dispensing

capacity, etc. of the model 15N-CMT-W. The 77

pressurized shake freezer side has a spindle head for

mixing and dispensing a flavored shake in one

operation. A plunger head is optional if you wish to

dispense only one flavor. Has the same dispensing

capacity and components as the 77N-CMT-W.

MODEL 15-10CMT

…A combination unit. Two complete and separate

pressurized freezers in one cabinet. The Model 15

side is a high volume soft serve unit with the same

components, dispensing capacity, etc. of the Model

15N-CMT-W. The 10 side is the complete unit of the 4

flavor direct draw Model 10CMT.

REFRIGERATED MIX CABINET

…Located in the lower portion of the Freezerprovides

easy access for filling mix reservoirs. Place

the mix carton into the cabinet or fill containers,

insert the mix tube from each mix transfer system and

you are ready to make product– automatically.

CYCOLAC DISPENSING HEADS

...the finest insulating material…no frost – no drip.

Easy pull down handle, adjustable dispensing speed.

MIX TRANSFER SYSTEM*

...The revolutionary mix transfer system has only 9

parts to disassemble for cleaning. It’s so simple it

takes only minutes…all the benefits of a pressurized

system with the cleaning time of a gravity fed freezer.