Перевести на немецкий

Необходимо сделать перевод
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вы учитесь?да я учусь на курсах иностранных языков
вы говорите по немецки? нет я еще не говорю по немецки
вы не работаете? нет я не работаю а учусь
вы не понимаете это предложение?нет я не понимаю это предложение
он не придет сегодня?нет он не придет сегодня а завтра
вы не идете на занятия нет я иду на занятия
они изучают английский язык?да они изучают английский язык
этот текст трудный? нет этот текст не трудный
вы работаете вечером?нет я работаю не вечером а утром
студент К сидит здесь? нет он сидит не здесь .он сидит там
студенты делают ошибки?да они еще делают ошибки
студенты отвечают сегодняправильно на все вопросы
на некоторые вопросы он отвечает неверно
я вхожу в комнату и открываю окно
звенит звонок и мы входим в аудиторию
слушатели приветствуют учителя
ему нужна книга вечером
ей нужен карандаш
вам нужна сейчас ручка?
я знаю эти слова-мне не нужен словарь
ОПЛАТА ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ
- Похожие заказы
- $50Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходим доперевод доверенности с английского на русский. Срок-до утра. объём-примерно 7 учетных страниц. Стучите в асю 224567308 с расценками.Закрыт14 лет назад
Уважаемые господа, инструкция: SERVICE MANUAL WINDING MACHINE документ Microsoft WORD В файле нужно заменить английский текст русским знаков с пробелами 33668 стр 28 жду ваши предложения по срокам и цене. В случае получения заказа не публиковать файл в портфолио. Пример ...Завершен14 лет назад
- $25
Исполнитель есть, детали обсуждались в прямой переписке. Перевод всех станиц и материалов сайта c e n c o t e l. Финальная стоимость работы определяется по итогу из расчета 4$ за 1800 знаков. ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте, коллеги! Необходим переводчик с греческого-перевести два личных документа на русский. Gишите цену за 1800 знаков с пробелами. Посредники не интересны- только переводчики греческого. Оплата-по факту, вэбмани. ICQ 224567308Переводы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $324
Перевод англоязычного контента с сайта e l e c t r o f r e e z e .com. Переводим все (включая pdf спецификации), за исключением стр. /contact /distributors /events и стр. вне этого сайта. Результат в редакторе Ворд, ...Завершен14 лет назад
Нужен грамотный перевод сайта, объем - 17650 знаков, тематика - интернет-инвестиции. Интересуют следующие языки: венгерский, персидский, иврит, хинди, корейский, вьетнамский, греческий, тайский, малайский, индонезийский. Стоимость: до 4 у.е. за 1000 знаков ...Переводы5 исполнителейЗавершен14 лет назад
- $50
Качественный перевод текста на немецком языке (объем 648 знаков с пробелами)Завершен14 лет назад
Объём ~1 страница.Завершен14 лет назад
Уважаемые господа, инструкция: Use and Maintenance Handbook HOPPER LOADER документ Microsoft WORD В файле нужно заменить английский текст русским знаков с пробелами 25149 стр 16 жду ваши предложения по срокам и цене. Готов платить не более 75 USD. В случае получения заказа ...Завершен14 лет назад