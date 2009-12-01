Перевести на немецкий

ПереводыЗакрыт12 заявок674 просмотра
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Вы учитесь?да я учусь на курсах иностранных языков

вы говорите по немецки? нет я еще не говорю по немецки

вы не работаете? нет я не работаю а учусь

вы не понимаете это предложение?нет я не понимаю это предложение

он не придет сегодня?нет он не придет сегодня а завтра

вы не идете на занятия нет я иду на занятия

они изучают английский язык?да они изучают английский язык

этот текст трудный? нет этот текст не трудный

вы работаете вечером?нет я работаю не вечером а утром

студент К сидит здесь? нет он сидит не здесь .он сидит там

студенты делают ошибки?да они еще делают ошибки

студенты отвечают сегодняправильно на все вопросы

на некоторые вопросы он отвечает неверно

я вхожу в комнату и открываю окно

звенит звонок и мы входим в аудиторию

слушатели приветствуют учителя

ему нужна книга вечером

ей нужен карандаш

вам нужна сейчас ручка?

я знаю эти слова-мне не нужен словарь

ОПЛАТА ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ

14 лет назад
nataschka
Наталья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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