Приватный проект для Inga1986

$25
ПереводыЗавершен2 заявки171 просмотр
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Исполнитель есть, детали обсуждались в прямой переписке.

Перевод всех станиц и материалов сайта c e n c o t e l.

Финальная стоимость работы определяется по итогу из расчета 4$ за 1800 знаков. Оплата через сервис безопасных сделок.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Inga1986
Inga 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
41 отзыв
14 лет назад
$100
10 дней
Все хорошо, спасибо.
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