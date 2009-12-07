Перевод инструкции с английского на русский

ПереводыЗавершен16 заявок357 просмотров
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Уважаемые господа,

инструкция: SERVICE MANUAL WINDING MACHINE

документ Microsoft WORD

В файле нужно заменить английский текст русским

знаков с пробелами 33668 стр 28

жду ваши предложения по срокам и цене.

В случае получения заказа не публиковать файл в портфолио.

Пример текста: Depending on the winder model, the dancer roll can be mounted on the pipe guide or on a special structure detached from the machine. When detached from the machine the dancer roll should be positioned between the last machinery of the extrusion line and the winder (see drawings given in this manual).

Попробуйте перевести текст в примере, если перевод занял у вас несколько секунд, скорее всего сработаемся.

С уважением,

Андрей

14 лет назад
AndreyBolovin
Андрей 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
magenta
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
Перевод сделан качественно и в срок.
Как всегда, с Андреем очень приятно работать.
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