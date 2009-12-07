Перевод инструкции с английского на русский

Исполнитель есть, детали обсуждались в прямой переписке. Перевод всех станиц и материалов сайта c e n c o t e l. Финальная стоимость работы определяется по итогу из расчета 4$ за 1800 знаков. ...
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Уважаемые господа,
инструкция: SERVICE MANUAL WINDING MACHINE
документ Microsoft WORD
В файле нужно заменить английский текст русским
знаков с пробелами 33668 стр 28
жду ваши предложения по срокам и цене.
В случае получения заказа не публиковать файл в портфолио.
Пример текста: Depending on the winder model, the dancer roll can be mounted on the pipe guide or on a special structure detached from the machine. When detached from the machine the dancer roll should be positioned between the last machinery of the extrusion line and the winder (see drawings given in this manual).
Попробуйте перевести текст в примере, если перевод занял у вас несколько секунд, скорее всего сработаемся.
С уважением,
Андрей
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