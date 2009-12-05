Приватно Khasanshina Katya Alena (Katalena)

Очень довольны работой исполнителя. Отдавая работу немного переживали, несмотря на количество положительных отзывов. Выполнено все в срок, четко по ТЗ. С удовольствием будем сотрудничать еще. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник