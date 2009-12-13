Перевод сайта на английский язык

Добрый вечер. документ приложен. жду цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Сайту mybb dot ru нужен перевод на английский язык.
От исполнителя требуется знание терминологии и умение передавать стилистику автора, эмоциональный фон.
При переводе фраз и словосочетаний из возможных вариантов использовать наиболее распространенный в англоязычной среде интернет.
В качестве теста мы просим перевести первый лист приложения и выслать результат на электронную почту или опубликовать здесь, на Weblancer, а также указать вашу цену за перевод всех листов и сроки работ.
Автор лучшего перевода будет выбран исполнителем на проект.
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