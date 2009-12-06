Перевод ENG ->RU, 6 статей.

ПереводыЗавершен27 заявок529 просмотров
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Доброго дня.

Требуется перевести 6 статей с английского на русский язык. Тематика - продвижение сайтов.

Объем статей - 2-3к знаков в среднем. Перевод нужен качественный, все статьи буду проверять.

В предложениях указывайте цену за 1к знаков, цену за все статьи, срок выполнения.

Оплата - WebMoney. Первая статью по факту, остальные, возможно, с предоплатой.

Отдам предпочтение переводчику, знакомому с данной тематикой.

14 лет назад
kolua
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Crooked
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленная задача, детальный инструктаж и незамедлительная оплата. Остался чрезвычайно доволен сотрудничеством. Спасибо.
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