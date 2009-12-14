Приватно для CatMaestro

Здравствуйте! Сайту mybb dot ru нужен перевод на английский язык. От исполнителя требуется знание терминологии и умение передавать стилистику автора, эмоциональный фон. При переводе фраз и словосочетаний из возможных вариантов использовать наиболее распространенный в англоязычной среде интернет. В качестве ...