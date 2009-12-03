Перевод вебсайта на русскиий язык с немецкого язык

Доброго дня. Требуется перевести 6 статей с английского на русский язык. Тематика - продвижение сайтов. Объем статей - 2-3к знаков в среднем. Перевод нужен качественный, все статьи буду проверять. В предложениях указывайте цену за 1к знаков, цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод вебсайта www.panthera-it.com с немецкого на русский язык.
Сайт довольно обширный, предложения пожайлуста или по количеству знаков переведённого текста или по количеству страниц.
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