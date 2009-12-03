Перевод вебсайта на русскиий язык с немецкого язык

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Перевод вебсайта www.panthera-it.com с немецкого на русский язык.

Сайт довольно обширный, предложения пожайлуста или по количеству знаков переведённого текста или по количеству страниц.

14 лет назад
vaschu
44 годаГермания
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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