Голландско-русские уставные документы предприятия

ПереводыЗакрыт4 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Общий объем около 40 страниц. Оставляйте цену за 1800 знаков с пробелами

14 лет назад
Ishtarium
Dea Ishtar 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевод текста с англ.

    $7

    Необходимо перевести следующий текст до завтра 20.00 мск. : Introduction to Computer Graphics Systems. This book concerns itself with recent hardware developments and the impact these developments have on the discipline of computer-generated graphics. Here then, is ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для olga81

    $112

    Проект на локализацию англоязычного вэбсайта. Цена 4 уе за 1800 Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать. Цена 4 уе за 1800 знаков, стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата через СБС.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод с версткой под оригинал.

    Файл в PDF, текст, таблицы и картинки. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде под ригинал. Количество знаков определим по факту окончания работы, документ прилагается. В Вашем предложении должны фигурировать: цена за стр. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод текста по социологии

    Есть текст интервью (18 страниц А4, 48600 зн. без пробелов) на англ. языке. Требуется качественный (для печати!) перевод на русский. Нужны люди, знакомые с социологической тематикой, способные перевести текст хорошо. Просьба оставлять предложения и стоимость, ...

    Переводы53 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод сайта с русского языка

    Нужен грамотный перевод сайта, объем – 17650 знаков, тематика – интернет-инвестиции. Интересуют следующие языки: хинди, корейский, венгерский, вьетнамский, тайский, малайский, индонезийский. Стоимость: до 4 у.е. за 1000 знаков с пробелами. Пишите в ICQ: 387837422 ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод на шведский, срочный

    $50

    Необходим грамотный перевод свидетельства о госрегистрации на шведский. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! Срок-до понедельника. Расценки за 1800 знаков отправляйте в личку или асю 224567308

    Переводынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод ENG ->RU, 6 статей.

    Доброго дня. Требуется перевести 6 статей с английского на русский язык. Тематика - продвижение сайтов. Объем статей - 2-3к знаков в среднем. Перевод нужен качественный, все статьи буду проверять. В предложениях указывайте цену за 1к знаков, цену ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад